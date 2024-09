Monumento na Gançaria homenageia antigos combatentes

A aldeia de Gançaria inaugurou um Monumento de Homenagem aos Antigos Combatentes, numa cerimónia integrada na Festa em Honra de Nossa Senhora da Saúde organizada pela Liga dos Combatentes - Núcleo de Santarém, presidida por Carlos Pombo. Na sessão marcaram também presença o presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, o presidente da Junta de Freguesia de Gançaria, Joaquim Aniceto, bem como largas dezenas de ex-combatentes, seus familiares e restante comunidade.

Carlos Pombo referiu que “este magnífico memorial, dotado de grande simbolismo, tem a finalidade de homenagear todos os combatentes, filhos desta terra, que se bateram nos mais diversos e penosos campos de batalha, durante a Primeira Guerra Mundial, bem como aqueles que foram mobilizados para guerra do Ultramar, não tendo ficado esquecidos também, os que serviram a nossa nação, no antigo estado português da Índia”. João Leite elogiou a iniciativa e referiu que essa homenagem aos combatentes e militares da Gançaria que serviram Portugal deve constituir motivo de orgulho para todos, deixando uma saudação para as mães e familiares de todos aqueles que lutaram pela sua pátria. Já Joaquim Aniceto agradeceu o apoio concedido pela Câmara de Santarém, que considerou determinante para a instalação do monumento “que muito nos honra, como marco histórico da nossa terra”.