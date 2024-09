Pedro Ribeiro defende fusão e concentração de corporações de bombeiros

O presidente da Câmara Municipal de Almeirim diz que a fusão e concentração de corporações de bombeiros pode e deve ser uma medida importante a tomar num futuro próximo, acrescentando que deve haver incentivos a isso, sobretudo financeiros. Num artigo de opinião no jornal Público, o também presidente da direcção dos Bombeiros Voluntários de Almeirim afirma que existem cerca de 450 corpos de bombeiros para 308 concelhos. “São demasiados e com isso perdemos operacionalidade e aumentamos custos. Ou mudamos de paradigma na protecção e socorro ou, então, um destes dias teremos quartéis de bombeiros fechados. E são os bombeiros dos corpos voluntários o suporte do socorro em Portugal. Nesse dia o cenário será pior, muito pior, do que o de ter urgências fechadas”, refere.