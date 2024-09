Sistemas informáticos do Hospital de Santarém sofrem paragem programada

A Unidade Local de Saúde da Lezíria vai realizar uma paragem programada dos sistemas informáticos do Hospital Distrital de Santarém, com duração estimada de 12 horas, no sábado, 28 de Setembro, a partir das 00h00. O procedimento serve para migrar os sistemas informáticos actualmente utilizados para uma nova infraestrutura central e faz parte de um esforço contínuo para optimizar os serviços da instituição e garantir um atendimento de maior qualidade a todos os utentes.

Durante o período, vários serviços, como o acesso a resultados de exames, requisições de análises, prescrição de medicamentos e registos clínicos, estarão temporariamente indisponíveis. O atendimento de urgência será feito em papel e serão implementadas as medidas necessárias para garantir a continuidade dos serviços. A migração traz várias vantagens para a ULS da Lezíria e para a população. Com um sistema clínico centralizado, a história clínica dos utentes torna-se facilmente acessível em todas as unidades, facilitando diagnósticos mais rápidos e tratamentos mais precisos. Outro benefício significativo é a garantia da continuidade de cuidados, uma vez que a integração assegura que os utentes recebem um cuidado contínuo e coordenado, independentemente da unidade onde são atendidos, o que promove uma experiência de saúde mais fluida e segura. A centralização dos dados clínicos e administrativos contribui ainda para a diminuição de erros, assegurando um maior nível de segurança para os utentes, refere a instituição em comunicado.