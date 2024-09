Viaturas novas para os cuidados de saúde domiciliários no Cartaxo

O município do Cartaxo recebeu duas viaturas eléctricas para a prestação de cuidados de saúde domiciliários pelos centros de saúde, assegurando melhores condições de segurança e conforto aos profissionais. As viaturas vão contribuir para a optimização dos serviços, segundo o município, ajustando-os às necessidades dos cuidados prestados, enquanto promovem a valorização ambiental e a eficiência energética.

As viaturas foram atribuídas aos municípios pela extinta Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo, em resultado de uma candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência, no contexto da transferência de competências na área da saúde para as autarquias locais,. A responsabilidade da manutenção dos veículos fica a cargo da câmara municipal.