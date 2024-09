Câmaras filmaram ladrão de livros de Vila Franca de Xira

As câmaras de videovigilância existentes no jardim municipal Constantino Palha em Vila Franca de Xira filmaram a pessoa que roubou todos os livros colocados na “Cabine de Cultura” que a junta de freguesia da cidade instalou no jardim. A junta de freguesia apresentou queixa nas autoridades e a polícia diz acreditar ter nas gravações a imagem de quem, durante a noite, roubou a quase meia centena de livros que ali foram colocados pela junta. A expectativa é que se possa encontrar o autor do furto e, dessa forma, permitir a restituição dos livros ao seu lugar original.

Recorde-se que a cabine foi inaugurada numa sexta-feira, 13 de Setembro, e no dia seguinte já nenhum livro estava nas prateleiras, não tendo sobrado um para amostra. Uma situação que entristeceu o executivo da junta e gerou revolta na comunidade. Este tipo de projectos é feito com sucesso noutras cidades europeias mas em Vila Franca de Xira os livros estiveram pouco mais de 24 horas no local sem serem roubados. Uma situação idêntica à que acontecera em Alhandra, onde os livros também foram roubados e alguns, por estarem carimbados, acabaram por ser encontrados à venda em feiras e mercados de velharias em Lisboa.

A ideia da cabine de cultura de Vila Franca de Xira nasceu depois de a junta de freguesia ter encontrado no seu estaleiro, ao abandono, uma antiga cabine telefónica, que foi recuperada pelos trabalhadores da junta e colocada no Jardim Constantino Palha. Nela foram colocados dezenas de livros, de estilos diferentes, para quem quisesse ler enquanto usufruía do jardim. “Era um espaço onde cada cidadão podia recolher ou deixar um livro, ou ainda melhor, ler no local, num espaço virado para o Tejo e para a lezíria, na zona do Cais, à entrada do Jardim Constantino Palha”, explicava a junta de freguesia.