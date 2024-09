A CDU de Santarém promoveu um abaixo-assinado pela reabertura e gestão pública do Mercado Municipal de Santarém, tendo reunido mais de mil assinaturas

CDU recolhe mais de mil assinaturas contra concessão do mercado de Santarém

A CDU de Santarém promoveu um abaixo-assinado pela reabertura e gestão pública do Mercado Municipal de Santarém, tendo reunido mais de mil assinaturas, anunciou essa força política. O texto exige que a Câmara de Santarém de Santarém, governada por um aliança entre PSD e PS, ponha um fim à sua intenção entregar o Mercado Municipal aos privados. Para a CDU, essa opção “representará uma gestão essencialmente direccionada para o lucro, com aumentos nas rendas, o que, mais cedo ou mais tarde, comprometerá a sua sustentabilidade, e preços mais elevados para os consumidores”.

A CDU revelou ainda que no dia 30 de Setembro irá apresentar o abaixo-assinado na sessão da Assembleia Municipal de Santarém, apelando à população que possa estar presente. “Não iremos desistir de travar as negociatas do PS e PSD para privatizar o Mercado Municipal de Santarém”, afirma a coligação liderada pelo PCP.