Colégio de São Miguel em Fátima celebra 60 anos

O Colégio de São Miguel, em Fátima, assinalou o seu 60.º aniversário, num evento que contou com a apresentação de um imponente vitral, recentemente instalado no átrio central da instituição. Manuel Lourenço, director do colégio, destacou que a criação do vitral, composto por cerca de quatro mil vidros e assinado pela artista Sílvia Patrício, teve três objetivos fundamentais: garantir que a obra ficasse num local visível a todos os que frequentam e visitam o colégio, assegurar que a peça pudesse ser contemplada diariamente, e que o vitral deveria representar um símbolo claro do lema do colégio – “Amizade, Verdade e Exigência”.

Luís Miguel Albuquerque, presidente da câmara, congratulou todos os envolvidos na concepção do vitral, sublinhando a sua importância simbólica para a instituição e desejou, em breves palavras, um excelente ano lectivo a toda a comunidade escolar, reforçando a disponibilidade da autarquia em continuar a apoiar o Colégio de São Miguel nas suas iniciativas culturais e educativas.

A cerimónia foi abrilhantada por vários momentos musicais, tendo iniciado com uma apresentação musical da Schola Cantorum e do coro dos alunos do colégio. Seguiram-se as intervenções oficiais, e uma intervenção do curador Marco Daniel Duarte, que explicou detalhadamente o processo criativo e a simbologia por detrás do vitral, destacando a sua riqueza iconográfica e o cuidado na escolha das cores, formas e símbolos. O evento terminou com um jantar que serviu para promover o convívio entre os presentes. A noite foi encerrada com chave de ouro através de uma actuação do Conservatório de Música e Artes do Centro.