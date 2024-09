Moradores indignados em Tomar com ruído de varredora às seis da manhã de domingo

A limpeza de ruas em Tomar provocou indignação em alguns moradores da Alameda Um de Março e ruas adjacentes no domingo, 8 de Setembro. Os moradores queixaram-se de ruido proveniente da máquina que andava a limpar as ruas nessa manhã. Os trabalhos terão começado às 06h00 da manhã, poucas horas depois de se ter realizado o evento Templários Rally Classic nessas mesmas ruas. O vereador do PSD, Luís Francisco, expôs a situação em sessão camarária. O vereador do PS, responsável pelo sector, explicou que com a escolha da hora procurou-se que a limpeza não interferisse com a presença de viaturas a circular na Alameda.

Luís Francisco referiu que “vários cidadãos se manifestaram indignados por num domingo andar uma máquina a fazer barulho”. O autarca social democrata reconheceu que por vezes “se é preso por ter cão e por não ter, se não se varre é porque não se varre, se varre é porque há barulho”. No entanto, Luís Francisco acrescentou: “não sei até que ponto não será de rever este tipo de situações porque colide um bocadinho também com o descanso das pessoas que habitam nessas zonas e portanto será também de rever esse tipo de limpeza ou as horas a que isso é feito”.

O vereador do PS, Hélder Henriques, explicou que os trabalhos terminaram às 09h00 da manhã, numa altura em que já havia circulação de transeuntes e viaturas: “se começarmos mais tarde isso vai interferir com a presença de viaturas e pessoas a circularem na Alameda, isso depois será muito mais complicado, daí começar-se às 06h00 da manhã”, esclareceu. O autarca revelou ainda que outra hipótese que se colocou em cima da mesa foi acabar o rali e começar logo a fazer a limpeza: “isto causa transtorno, mas é necessário fazer”, concluiu.