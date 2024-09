Rotary Club inaugura primeiro baloiço inclusivo em Vila Franca de Xira

O Rotary Club de Vila Franca de Xira e o Rotary Club de Macau ofereceram o primeiro baloiço inclusivo para o parque infantil situado no Parque Urbano do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira. A inauguração decorreu na manhã de 13 de Setembro e contou com a presença da presidente do Rotary Club de Vila Franca de Xira, Susana Apolinário Simões, e do representante do Rotary Club de Macau, João Pinto. Juntaram-se ao momento o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, o presidente da Junta de Vila Franca de Xira, Ricardo Carvalho, entre outras entidades.

Este é o primeiro de seis baloiços inclusivos que vão ser colocados em todas as freguesias do concelho de Vila Franca de Xira, numa ideia dos rotários que começou a ganhar forma em 2021/2022, após sugestão de Filomena Rodrigues e do presidente nesse ano, Filipe Valente. “Após ultrapassar várias barreiras logísticas e burocráticas é, finalmente, possível dizer que Vila Franca de Xira tem mais um baloiço acessível a todos. Esta oferta é concretizada devido à parceria estabelecida com o Rotary de Macau, que apoiou a ideia, desde a primeira hora, e cedeu a verba que possibilitou a instalação. Cada criança que utilizar este baloiço representa a esperança para um mundo mais inclusivo, mais acessível, um mundo melhor. É nosso desejo que este parque infantil seja um ponto de convívio, brincadeira e felicidade para todos”, refere o Rotary Club de VFX.