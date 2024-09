Tomar recebe seminário nacional sobre abastecimento de água

A Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA) vai organizar, pela primeira vez, um evento centrado nas questões concretas da gestão do abastecimento de água. O SENAG - Seminário Nacional de Abastecimento de Água realiza-se nos dias 2 e 3 de Outubro, no Hotel dos Templários, em Tomar, estando já confirmada a presença do secretário de Estado do Ambiente, Emídio Sousa, na sessão de abertura.

O SENAG, que tem como mote “Os desafios da década”, vai privilegiar a discussão, a partilha de conhecimentos e experiências, mas sobretudo a interactividade entre todos os agentes numa perspectiva de criação de valor. O programa é preenchido por mesas-redondas e comunicações, abrangendo diversos assuntos dentro da temática da gestão do abastecimento de água.

O programa integra igualmente a Cerimónia da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos relativa à atribuição dos “Prémios e Selos dos Serviços de Águas e Resíduos”, categoria “Selo da qualidade exemplar de água para consumo humano”.Em paralelo, vai decorrer uma Exposição dos mais recentes equipamentos, serviços e tecnologias do sector.