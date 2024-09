Uma tarde de alegria e boa disposição no Teatro Virgínia

O Teatro Virgínia teve casa cheia dia 20, sexta-feira, com mais uma iniciativa da União de Freguesias de Torres Novas - Santa Maria, Salvador e Santiago, que convidou a comunidade sénior, a partir dos 60 anos de idade, para assistir à peça “De Sogra e de Louco… Todos Temos um Pouco”, uma comédia repleta de humor, que arrancou aplausos e gargalhadas.

Não existem palavras para descrever os olhares, sorrisos e gratidão, por alguém se lembrar que todos devemos ter oportunidades para ser felizes. A peça contou com um elenco talentoso composto por André Cortina, Carla Lourenço, João Cobanco, Ruben Menino e Tassia Camargo. O texto e a encenação são de Rafael Ribeiro Rodrigues.

Obrigado a todos os que nos deram a honra de aceitar este convite; ao Município de Torres Novas, um parceiro sempre; à equipa do Teatro Virgínia por nos acompanharem sempre, com o seu profissionalismo e de coração aberto e obrigado aos artistas que nos ajudarem a fazer sorrir!

União de Freguesias de Torres Novas - Santa Maria, Salvador e Santiago