Vítimas de violência vão ter apoio gratuito no Cartaxo

A Câmara do Cartaxo e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) formalizaram um protocolo de colaboração com o objectivo de reforçar a protecção e o apoio às vítimas de crime no concelho. A Equipa Móvel de Apoio à Vítima da Lezíria do Tejo, que oferece apoio jurídico, psicológico e social a vítimas, irá trabalhar nas instalações municipais da área de acção social e saúde, junto à biblioteca, oferecendo serviços gratuitos. O atendimento presencial será realizado todas as terças-feiras, das 09h30 às 12h30, e estão previstas acções de sensibilização e formação para a população local.

Para o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, “esta colaboração é essencial para garantir que qualquer cidadã ou cidadão tenha acesso a um atendimento qualificado, confidencial e humanizado, estando assim reforçado o compromisso de ambas as partes em continuar a apoiar as vítimas e em promover uma justiça mais próxima e inclusiva”.