Câmara de Alpiarça disponível para comprar casas do património dos pobres

A presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona, revelou em assembleia municipal ter questionado o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) da possibilidade de o município adquirir e reabilitar as quatro casas do património dos pobres que o pároco Tiago Pires mostrou intenção de vender para pagar obras na igreja. Recorde-se que O MIRANTE conversou com duas famílias em Agosto que temiam ficar na rua, uma vez que não têm os 50 e 55 mil euros que a igreja pede pelas casas. No mesmo mês não deu entrada na Diocese de Santarém nenhum pedido, entidade que tem de autorizar a venda.

Sónia Sanfona reuniu com o pároco recentemente, que abordou as dificuldades em manter as casas, até porque a igreja está a pagar imposto municipal sobre imóveis mais a contribuição extraordinária por imóveis que estão cedidos gratuitamente. A serem adquiridas pelo município, as casas, cedidas gratuitamente, entrarão no “mercado social de arrendamento”, explicou Sónia Sanfona, e as situações serão reavaliadas do ponto de vista dos rendimentos para auferir se as famílias têm disponibilidade para pagar uma. “Há agregados que a indicação que temos é que não têm critérios para, eventualmente, não estarem a pagar renda”, revela a autarca socialista.