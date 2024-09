Feira de Santa Iria volta a Tomar em Outubro

A Feira de Santa Iria está de volta a Tomar entre os dias 18 a 27 de Outubro. O município já está a promover a próxima edição daquele que é um dos momentos do ano no concelho de Tomar. A Feira de Santa Iria apresenta-se como um evento que combina história, diversão, gastronomia, comércio, arte e cultura.

Durante dez dias, desde o Mercado Municipal, estendendo-se pela Rua dos Arcos até à Várzea Grande, a feira inclui um parque de diversões e restauração no mercado, várias tasquinhas tanto no passadiço quanto na Várzea Grande, produtos locais, comércio variado, artesanato e a tradicional Feira das Passas localizada junto ao tribunal. Além disso, haverá exposições e muita animação itinerante, bem como espectáculos no palco da Várzea Grande.

O dia 20 de Outubro, domingo, é especialmente dedicado à padroeira Santa Iria. As festividades começam com uma procissão que parte da Igreja de São João Baptista e culminam com o lançamento de pétalas ao rio Nabão, na Ponte Velha.