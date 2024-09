Furtos no Horto Municipal de Tomar

O Horto Municipal em Tomar tem sido alvo de furtos de produtos hortícolas ali plantados. O vereador do PSD, Luís Francisco, denunciou a situação em reunião de câmara, alertando para “queixas de furtos” no Horto Municipal. O vereador do PS, Hélder Henriques, reconheceu o problema, assumindo, no entanto, que o município não tem mecanismos para travar a situação.

Luís Francisco questionou a maioria socialista sobre o que pensa fazer para combater os furtos: “uma vez que as pessoas que têm aquelas hortas pagam uma pequena renda, o que é que se poderá fazer para garantir a segurança e para que não haja ali roubos dos produtos hortícolas que as pessoas com algum esmero e cuidado ali têm cultivado?”, perguntou.

Hélder Henriques respondeu que a situação é do seu conhecimento desde que assumiu funções em 2017: “mas também é certo que os mecanismos que o município tem para combater isto são nulos, tem que ser o próprio responsável a arranjar forma de preservar, de resguardar, de acautelar aquilo que produz”, referiu. O autarca socialista mencionou ainda que as câmaras de vigilância, a serem instaladas na cidade, podem dar uma ajuda no combate aos furtos. “Vamos lá ver se as câmaras de vigilância agora servirão para tudo ou não”, concluiu.