João Moutão é recandidato à presidência do Politécnico de Santarém

O prazo para apresentação de candidaturas à presidência do Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém) está a decorrer até dia 9 de Outubro e o actual presidente da instituição, João Moutão, confirmou a O MIRANTE que vai recandidatar-se a um segundo mandato de quatro anos. O acto eleitoral está marcado para 2 de Dezembro. “Acredito que o trabalho realizado nos últimos anos tem contribuído significativamente para o desenvolvimento e a valorização do IPSantarém. Por essa razão, sinto que tenho a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho realizado e de consolidar as mudanças operadas, impulsionando o IPSantarém para novos patamares”, disse em entrevista ao nosso jornal.

João Moutão refere que o seu compromisso com a comunidade académica e com a região mantém-se inabalável e que tem recebido o apoio de diversos colegas e personalidades da região. “São um estímulo acrescido que reforça a minha determinação em prosseguir o caminho percorrido até aqui com redobrada dedicação e compromisso”, vinca.

O presidente do IPSantarém frisa que o ensino superior em Portugal irá passar por transformações significativas, como a iminente revisão do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES) e o subsequente surgimento das universidades politécnicas no nosso país. Acrescenta que, a nível europeu, a Comissão Europeia abrirá caminho para a unificação do espaço europeu de educação superior através da criação das universidades europeias do futuro. “Neste contexto de mudança e oportunidades, sinto que tenho a experiência e o conhecimento acumulado necessário para assegurar uma resposta adequada do IPSantarém a estas novas realidades”, considera.

Redução significativa dos níveis de conflitualidade interna

Entre os pontos que destaca como mais relevantes no mandato que está prestes a terminar, João Moutão valoriza a redução significativa dos níveis de conflitualidade interna e a aprovação do Plano Estratégico 2030 e do Código de Ética e Conduta. “Estes aspectos, apesar de terem passado despercebidos para muitos, foram, na minha perspectiva, os mais relevantes, pois foi a partir deles que se alcançou um nível de coesão interna que permitiu a reorganização do nosso projecto educativo. Foi esta reorganização que levou o IPSantarém a uma situação de equilíbrio orçamental importantíssima para garantir a confiança dos nossos parceiros no nosso trabalho e na nossa visão de futuro”, sublinha.

O presidente do IPSantarém confessa a sua “enorme satisfação” por terem conseguido recuperar a credibilidade e autoestima institucional, compromissos que assumiu na sua candidatura há 4 anos. “Hoje, por mérito próprio, o Instituto Politécnico de Santarém é uma instituição reconhecida e respeitada, que orgulha todos os que aqui trabalham diariamente e, arrisco-me a dizer, todos os que vivem e gostam desta região”, diz.

Quanto à equipa com que trabalha, diz que, caso seja reeleito, é sua intenção manter uma parte dos actuais elementos da equipa da presidência, “cuja competência, dedicação e alinhamento com o projecto institucional são evidentes”. Mas considera também fundamental para o IPSantarém conseguir mobilizar novos quadros com provas dadas. “Esta solução permitirá capitalizar a experiência adquirida dos actuais membros da equipa da presidência com a visão inovadora e rejuvenescida dos novos elementos”, destaca.

Os objectivos para o próximo mandato

Caso seja reeleito, João Moutão identifica quatro áreas estratégicas fundamentais para o futuro da instituição: promover a transformação do IPSantarém numa universidade politécnica regional, tirando partido das oportunidades criadas pela revisão do RJIES; consolidar o funcionamento da universidade europeia coordenada pelo IPSantarém; aprofundar a ligação do IPSantarém ao território, através de parcerias estratégicas com autarquias, empresas e organizações da sociedade civil; e criar um ecossistema inovador de aprendizagem ao longo da vida, tirando partido das oportunidades abertas pela transformação digital.

A concluir, João Moutão faz questão de expressar a sua confiança total no potencial do IPSantarém e na qualidade do trabalho realizado pela comunidade académica. “Acredito que o IPSantarém possui toda a competência e o talento necessário para alcançar os objectivos que ambiciona”, afirma, sublinhando que o processo eleitoral será uma excelente oportunidade para apresentar com mais detalhe o seu programa de acção.