Leões da Agrária organizam campanha solidária a favor dos bombeiros

Na sequência dos actuais incêndios, a Associação do Grupo dos Leões da Agrária de Santarém lança recolha de bens essenciais para os bombeiros no restaurante Adiafa.

A Associação do Grupo dos Leões da Agrária de Santarém vai realizar uma campanha de doação aos bombeiros que estão e têm estado no combate aos incêndios em Portugal. Para quem quiser fazer a doação, a iniciativa vai ter como ponto de recolha o restaurante Adiafa, em Santarém, com o horário de segunda a quinta-feira nos dias 23, 24, 25 e 26 de Setembro, entre as 17h00 e as 20h00. A associação pede que os bens essenciais doados sejam garrafas de água (33cl ou 50cl), barras energéticas, enlatados (atum, salsichas) e kits de primeiros socorros. Toda a ajuda recebida vai ser entregue na sexta-feira, dia 27 de Setembro, no quartel dos Bombeiros Voluntários de Santarém.