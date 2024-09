Manuel Valamatos lamenta que bons desempenhos de estudantes sejam usados para fazer política

O presidente do município de Abrantes, Manuel Valamatos, lamentou, na última reunião camarária, que alguns partidos e movimentos políticos tentassem servir-se de bons resultados e prémios de estudantes do concelho para, nos seus mecanismos e estruturas partidárias, fazerem propaganda política.

Em causa estão os comentários do vereador do movimento independente ALTERNATIVAcom, Vasco Damas que, no início da sua intervenção aproveitou para saudar a aluna do 12º ano de Artes Visuais, Carina Duarte, por se tornar finalista no Prémio de Arte para Estudantes 2024, promovido pela Sovereign Art Foundation. O vereador congratulou a aluna do Agrupamento de Escolas Nº1 de Abrantes, aproveitando para destacar que quem quisesse votar na sua obra, o poderia fazer através dos links partilhados pela ALTERNATIVAcom nas suas redes sociais e site.

Manuel Valamatos mostrou-se incrédulo e considerou lamentável a postura do vereador e de outros partidos que repliquem comportamentos semelhantes. “É absolutamente lamentável ver partidos e movimentos políticos introduzirem nos seus mecanismos de propaganda política iniciativas da comunidade escolar, servindo-se dos bons resultados dos alunos e jovens para promover os seus partidos ou movimentos, numa tentativa de fazer política. Seja que partido ou movimento for, irei sempre criticar ver o que as escolas e os alunos fazem de melhor, ser usado como forma de promover a política de cada partido”, criticou.