Projecto para requalificação da Escola Primária de Mouriscas está a ser trabalhado

Presidente da Câmara de Abrantes diz que projecto para requalificação da escola está a ser trabalhado com comunidade local. CDU lamenta estado de degradação do edifício e demora na resolução dos problemas.

O projecto de requalificação do edifício onde funcionou a antiga Escola Primária de Mouriscas está a ser trabalhado e deverá avançar nos próximos tempos. O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, diz que o município está a trabalhar com a junta de freguesia local e com a associação ADIMO - Associação de Desenvolvimento Integrado de Mouriscas para decidirem a melhor utilização para o imóvel. “Queremos primeiro perceber o que a população quer para a escola. Mas é certo que o projecto de requalificação está a ser trabalhado com as pessoas e entidades que estão no território”, afirmou a O MIRANTE Manuel Valamatos.

O assunto mereceu a atenção da CDU concelhia, que partilhou um comunicado recordadando que há um ano quase 700 cidadãos da freguesia assinaram uma petição exigindo a requalificação da antiga escola. Decorrido este tempo, o executivo municipal não tomou qualquer medida concreta para resolver a situação, deixando o edifício num estado de degradação que ameaça a segurança e desperdiça um importante recurso para a freguesia”, lê-se. Para o partido, uma das soluções para o local é a criação de um centro cultural e de actividades associativas para “dinamizar a vida comunitária e dar resposta às necessidades locais, promovendo o envolvimento de jovens, associações e grupos culturais”.

“Um espaço como este poderia acolher eventos culturais, exposições, formações e servir como sede para associações locais, que tantas vezes enfrentam dificuldades devido à falta de infraestruturas adequadas. A requalificação da escola traria, assim, um novo dinamismo à freguesia, contribuindo para a coesão social e o reforço da identidade local, além de atrair visitantes e promover o turismo cultural”, vinca o comunicado.