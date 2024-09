ULS Lezíria enaltece parceria nos 61 anos do Rotary Clube de Santarém

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS da Lezíria) recebeu a visita de Paulo Taveira de Sousa, governador indicado para o Ano Rotário 2024-2025 do distrito 1960, do Rotary Internacional, por ocasião do 61.º aniversário do Rotary Clube de Santarém. O responsável foi recebido por Tatiana Silvestre, presidente do conselho de administração da ULS da Lezíria, e de outros responsáveis da instituição.

Tatiana Silvestre destacou a importância da continuidade da colaboração com o Rotary Clube. “Esta visita surge na sequência de uma reunião onde já se discutiram alguns projectos com o Rotary Clube e estamos aqui hoje estamos aqui para dar continuidade a esses projectos", recordou. Durante a reunião, Marcelo Ferreira Morgado, anterior presidente do Rotary Clube de Santarém, aproveitou a ocasião para partilhar novidades positivas. "O Rotary Clube de Santarém vai desenvolver três projectos com um valor total de 10.250 euros. Relativamente ao hospital, vamos apresentar uma candidatura no valor de cinco mil euros, com um projecto denominado “Apoio ao Projecto dos Aparelhos Auditivos”, explicou. O director do Serviço de Otorrinolaringologia, Mário Galveias, manifestou a sua gratidão pelo apoio e a importância que tem na população mais desfavorecida. Tatiana Silvestre também reforçou a importância destas iniciativas. "Estas parcerias são muito bem-vindas, e agradecemos muito por estarem a colaborar connosco nestes projectos", destacou.

Após a sessão de boas-vindas, a comitiva seguiu para uma visita ao Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental, em particular o espaço da OficINa, onde foi possível conhecer as obras de arte produzidas pelos artistas/utentes e o espaço que pode ser partilhado com a comunidade. Margarida Nazareth Barbosa, atual presidente do Rotary Clube de Santarém, juntou-se mais tarde à visita. Seguiu-se o jantar comemorativo do 61.º aniversário do Rotary Clube de Santarém.