Alenquer inaugura Centro de Interpretação do Canhão Cársico da Ota

O Centro de Interpretação do Canhão Cársico da Ota, uma formação natural com mais de 150 milhões de anos, foi inaugurado pelo município de Alenquer na quinta-feira, 26 de Setembro. O novo centro dedicará espaços à geodiversidade, arqueologia e biodiversidade

da área, bem como a projectos de conservação, incluindo a protecção da águia-de-bonelli e o estudo de insectos polinizadores e borboletas nocturnas.

Esta área natural de 316 hectares, classificada como Monumento Nacional Local desde 2019 e parte da Rede Nacional de Áreas Protegidas desde 2022, é considerado um dos mais notáveis vales calcários de Portugal. O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

(ICNF) destaca o Canhão como uma das formações geomorfológicas mais interessantes do país, com escarpas verticais e cones de cascalheiras, originadas por erosão flúvio-cársica.

O vale Cársico da Ota possui 11 tipos de habitats e abriga uma fauna diversa, incluindo várias espécies de aves. Foi formado no contexto da separação dos continentes e da abertura do Atlântico Norte, existindo no local fósseis marinhos, como corais extintos,

e apresenta várias formações rochosas características, como grutas e algares.

Além da sua importância geológica, o Canhão Cársico da Ota também guarda um rico património arqueológico, com vestígios de ocupação humana desde o Neolítico. Em 2019, escavações revelaram uma muralha do período Calcolítico com cerca de cinco mil anos, os primeiros

indícios de um povoado pré-histórico na região. Segundo o município, este novo centro interpretativo visa não apenas divulgar a importância científica e cultural da área, mas também promover a sua conservação e o estudo contínuo da biodiversidade e das formações

naturais que compõem este local histórico do concelho de Alenquer.