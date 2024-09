Assava leitões em Coruche e é suspeito de traficar droga

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um empresário na casa dos 50 anos, em Coruche. Em causa estão crimes que se enquadram em esquemas de burla, falsificação de documentos, evasão fiscal e tráfico de estupefacientes. Após primeiro interrogatório, o empresário ficou em prisão preventiva. Ao que O MIRANTE apurou, o empresário foi detido no dia 19 de Setembro, pelas 06h30, junto ao Estádio Municipal de Coruche, depois de se colocar em fuga, uma vez que a PJ tencionava apanhar o indivíduo na sua habitação em Foros de Vale Mansos.

O suspeito, conhecido por Travassos, assava leitões num restaurante que teria alugado junto às bombas de gasolina na Azervadinha. “Fugas ao fisco são às carradas, já fez quase de tudo, mas é daqueles tipos que vive bem, anda em bons carros, mas não tem nada”, indicou uma fonte que preferiu o anonimato.

“A mulher tinha uma clínica dentária e teve de deixar aquilo tudo. Já perdeu a casa e a casa dos pais também”, disse a mesma fonte, acrescentando que esse mesmo empresário “trabalhou num banco, mas a própria instituição bancária teve de o tirar de lá senão ia à falência. Aqueles a quem os outros bancos não emprestavam, era a quem ele emprestava”.

Operação “Bola de Neve” com nove detidos

A Polícia Judiciária (PJ) realizou uma operação policial dirigida ao desmantelamento de uma rede criminosa organizada que abastecia, de forma contínua, laboratórios de produção de droga, situados no norte e no centro de Portugal e, também, na zona de Lisboa e Vale do Tejo. Foram detidos nove suspeitos dos crimes de tráfico de estupefacientes agravado, associação criminosa, branqueamento de capitais, resistência e coacção sobre funcionário e condução perigosa de veículo rodoviário, no cumprimento de 55 mandados de busca domiciliária e não domiciliária. Foi também desmantelado um laboratório que não estava a operar na freguesia de Branca. A operação passou por localidades como Famalicão, Matosinhos, Maia, Paredes, Leiria, Óbidos, Caldas da Rainha, Alfeizerão, Coruche e Azeitão. Ao todo, foram apreendidos cerca de 830 kg de pasta de coca em armazéns localizados nos concelhos de Alcobaça e Pombal, centenas de litros de químicos, benzinas, ácidos, precursores e outros, bem como toda uma estrutura apta a transformar pasta de coca em cloridrato de cocaína. Foram ainda apreendidos cerca de 31.500€ em dinheiro, documentação diversa, 12 viaturas, dois empilhadores e um monta-cargas, entre outros artigos.