Detido suspeito de atear fogo em Santana da Carnota

A Directoria de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária (PJ) identificou e deteve o presumível autor um crime de incêndio florestal, ocorrido no dia 6 de Setembro, em Santana da Carnota, concelho de Alenquer. No âmbito da investigação em curso, foi possível apurar que o homem, de 56 anos, com recurso a chama directa, ateou o incêndio num terreno de que é proprietário, daí resultando um hectare de área ardida. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no DIAP de Lisboa Norte - Alenquer, mas até ao fecho da edição desconheciam-se as medidas de coacção aplicadas.