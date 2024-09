Golegã quer intervir nas piscinas municipais até ao próximo Verão

partilhe no Facebook

A manutenção dos azulejos das piscinas municipais da Golegã e Azinhaga está a deixar de ter resultados com o passar dos anos e o município espera, até ao próximo Verão, mudar completamente o revestimento para outra solução indicada por uma empresa especializada. A novidade foi dada pelo vice-presidente da câmara, Diogo Rosa, que admitiu que as piscinas de Azinhaga são mais rentáveis dos que as da Golegã e que o ideal seria uma nova construção, dado que também têm uma fuga “com muitos anos”.