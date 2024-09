H2O de Arrouquelas com apoio municipal para obras

A H2O - Associação de Jovens de Arrouquelas recebeu um apoio financeiro da Câmara de Rio Maior no valor de 10 mil euros, para ajudar a suportar os custos com a conclusão das obras de construção da sede da colectividade

A H2O - Associação de Jovens de Arrouquelas recebeu um apoio financeiro da Câmara de Rio Maior no valor de 10 mil euros, para ajudar a suportar os custos com a conclusão das obras de construção da sede da colectividade. Uma delegação da H2O esteve no edifício dos Paços do Concelho de Rio Maior, onde foi recebida Filipe Santana Dias, para a formalização do apoio concedido após aprovação por unanimidade em reunião de câmara. Na entrega do apoio estiveram também os vereadores Lopes Candoso, Leonor Fragoso e Carla Dias.