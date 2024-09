Mau estado de cobertura deixa alunos de Alverca sem educação física

As queixas dos pais dos alunos da escola Pedro Jacques Magalhães de Alverca já chegaram à câmara municipal que garante ter agendado uma reunião com as associações de pais e a direcção da escola para perceber o que está a passar para os alunos não estarem a ter aulas de educação física desde o arranque do ano lectivo.

O polidesportivo da escola tem uma cobertura no rinque que sofreu danos nas intempéries do último inverno e está a receber trabalhos de recuperação, o que no entender da escola e dos pais não garante condições para as crianças ali poderem ter aulas. “Queremos esclarecer na reunião o que se está a passar e tentar encontrar uma solução. No nosso entender não há nenhuma razão técnica para não haver aulas de educação física mas vamos falar com a direcção da escola para perceber”, refere o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira. A intervenção em curso naquele campo de jogos é, de resto, semelhante a outras pequenas intervenções de reparação que o município tem em curso em vários estabelecimentos escolares do concelho.

Um dos pais, que falou a O MIRANTE, lamenta que tenha sido preciso iniciar-se o ano lectivo para que o município tenha decidido fazer obra no rinque. “Isto apesar do problema ter sido detectado ainda no final do ano lectivo passado. Neste momento há mil alunos sem aulas práticas”, lamenta. Outro encarregado de educação alerta para a proliferação de pombos na escola, que com os seus dejectos estão a contaminar os espaços comuns da escola e também a falta de urinóis funcionais perto do campo de jogos. O município diz que o problema dos urinóis só lhe foi comunicado a 9 de Setembro e que está em fase de resolução, situação que mesmo assim, no entender da câmara, não compromete a realização das aulas.