Ourém conquista quatro Prémios de Excelência Autárquica

A Câmara Municipal de Ourém foi distinguida, na quarta-feira, 25 de Setembro, no II Congresso da Cidade Social, que se realizou no Europarque, em Santa Maria da Feira, com os Prémios de Excelência Autárquica, uma iniciativa que visa reconhecer e incentivar as boas práticas no âmbito das actividades e programas desenvolvidos pelas autarquias. Ourém recebeu quatro prémios nas categorias de Educação, Desporto, Acção Social e Cultura, respectivamente. As duas últimas categorias foram convidadas a apresentar, no contexto da cerimónia, os projectos que candidataram e que, por se destacarem, contribuíram para que a autarquia fosse reconhecida neste âmbito. Pela categoria Acção Social, o projecto “Clube de Voluntariado Jovem – Verão 2024” e pela categoria Cultura o “Festival de Setembro 2023 – Nós Migrantes”.

A criação do prémio é uma forma de destacar actividades, iniciativas e programas que, através de uma gestão eficiente e inovadora, promovem o bem-estar das comunidades, a melhoria da qualidade de vida e a valorização dos recursos locais. Durante a cerimónia, foram premiadas autarquias que se destacaram em áreas fundamentais do funcionamento autárquico, como desporto, acção social, educação, juventude, cultura e turismo.

Em representação do município esteve a vice-presidente da câmara Isabel Costa, acompanhada por quatro técnicos municipais das várias categorias premiadas. O Prémio de Excelência Autárquica tem como objectivo sublinhar a importância de políticas públicas que, além de melhorarem a qualidade de vida dos cidadãos, contribuem para o desenvolvimento sustentável dos territórios.