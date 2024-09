Relação de Évora assinala aniversário com debate sobre os 10 Anos da Reforma Judiciária

O Tribunal da Relação de Évora promove esta terça-feira, 1 de Outubro, uma sessão intitulada “10 Anos da Reforma da Organização Judiciária: Balanço e Desafios para o Futuro”, que assinala o aniversário do tribunal. O evento decorre no salão nobre do Palácio da Barahona, onde está instalado o tribunal, a partir das 10h00.

No primeiro painel intervêm Luís Azevedo Mendes, juiz conselheiro vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura; o vice-procurador geral da República, Carlos Adérito Teixeira; a bastonária da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro e a professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e da Universidade Europeia, Susana Antas Videira. A moderação está a cargo da presidente do Tribunal da Relação de Évora, Albertina Pedroso.

Na parte da tarde, falam o procurador geral regional de Évora, Paulo Morgado de Carvalho; o presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Henrique Pavão; o juiz da Instância Local de Competência Criminal de Elvas, André Marques dos Santos; o presidente da delegação regional de Setúbal da Ordem dos Advogados, Cláudia Colaço e a Administradora Judiciária do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre, Zulmira Trindade Simas. A moderação está a cargo da jornalista Conceição Lino.

As conclusões estão previstas para as 17h00 com o vice-presidente do Tribunal da Relação de Évora, Manuel Tomé de Carvalho, seguindo-se um convívio de celebração do 51.º aniversário do Tribunal da Relação de Évora.