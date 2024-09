Salvaterra de Magos acolhe Jornadas da Saúde, do Social e da Educação

Jornadas da Saúde, do Social e da Educação vão decorrer de 1 a 26 de Outubro com o intuito de promover a saúde, o bem-estar e a inclusão social.

O Município de Salvaterra de Magos vai organizar a oitava edição das Jornadas da Saúde, do Social e da Educação. O calendário, repleto de actividades, vai decorrer de 1 a 26 de Outubro, para todas as idades e vai contar com palestras, workshops, espectáculos, showcooking, actividades físicas, entre outras. As jornadas vão ter como objectivo promover a saúde, o bem-estar e a inclusão social, além de serem um espaço para a troca de conhecimentos e experiências. Ao longo do mês vão ser várias as iniciativas que vão abordar temas como o envelhecimento saudável, a prevenção da violência, a educação, a saúde mental, a alimentação saudável e a igualdade.