Vice-presidente sai da Câmara de Alpiarça em rota de colisão com a presidente

A vice-presidente da Câmara de Alpiarça pediu a renúncia de todos os pelouros que tem na autarquia. Margarida Rosa do Céu já comunicou a situação à presidente da câmara, que só deverá anunciar a saída da sua número dois na reunião do executivo de quinta-feira.

A vereadora e vice-presidente deixa de estar a tempo inteiro no município a partir desta terça-feira, 1 de Outubro, mas continuará a manter o lugar de vereadora para o qual foi eleita pelo Partido Socialista, limitando-se agora basicamente a estar presente nas reuniões camarárias.

Esta situação é o culminar de um mau ambiente que se tem vivido nas últimas semanas na câmara, em que, segundo algumas pessoas próximas do executivo socialista, a presidente e a vice-presidente cortaram relações ao ponto de nem nas reuniões de câmara dialogarem.

Com a saída de Margarida Rosa do Céu, a presidente Sónia Sanfona pode estar em maus lençóis em termos da gestão do município se a vereadora sem pelouros não votar favoravelmente as propostas socialistas.

A vida de Sónia Sanfona pode complicar-se ainda mais porque o irmão da até agora vice-presidente, João Pedro Rosa do Céu, é o presidente da concelhia do PS e o pai de ambos, Joaquim Rosa do Céu, ex-presidente da câmara, é o presidente da maior instituição do concelho, a Fundação José Relvas.