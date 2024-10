Águas do Ribatejo aposta na sensibilização para o uso eficiente da água

A Águas do Ribatejo cuida da água que abastece 140 mil pessoas e assegura ainda o tratamento da água residual após utilização, devolvendo a água tratada aos rios para dar vida ao Ciclo Urbano da Água. No Dia Nacional da Água, que se celebra a 1 de Outubro, a empresa intermunicipal partilha que cerca de 86% da água que distribui nos sete municípios que abrange é proveniente de captações subterrâneas, sendo apenas 14% adquirida à EPAL, para abastecer uma parte do concelho de Torres Novas.

“No primeiro semestre de 2024, a AR produziu e distribuiu mais de seis milhões de m3 de água com excelente qualidade. Durante o primeiro semestre de 2024, e no âmbito da monitorização das águas de consumo humano, foram recolhidas 1 568 amostras de água (a maioria na torneira dos consumidores) que foram submetidas a 17600 análises. Todas estas análises foram alvo de determinação por laboratório acreditado, sendo que mais de 99,8 % apresentam-se conforme os valores paramétricos recomendados”, informa a empresa em comunicado.

A mesma nota refere que a AR tem realizado investimentos significativos nas Estações de Tratamento de Água e tem implementado um plano de limpeza e higienização de reservatórios e condutas de modo a minimizar os riscos de incumprimento e a garantir segurança e qualidade no abastecimento. “Neste Dia Nacional da Água reforçamos o compromisso de continuar a tratar bem a água e de reforçar a sensibilização para práticas de sustentabilidade deste recurso. As nossas equipas e os parceiros externos estão empenhados neste desafio e contamos com a colaboração dos municípios, freguesias, instituições e da sociedade civil nesta luta. É importante reforçar a ideia de que a água é de todos, e todos somos responsáveis pela sua boa gestão”, refere o presidente do conselho de administração da AR, Francisco Oliveira.