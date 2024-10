Dia Nacional da Água assinalado com iniciativa de sensibilização ambiental nas escolas de Benavente

O Dia Nacional da Água, celebrado a 1 de Outubro, marca o arranque das actividades da “Parceria Hidrodinâmica”, uma iniciativa de sensibilização ambiental e social nas escolas do Município de Benavente que se traduz na entrega de kits didácticos Itinerantes Pezinho de Chuva.

A “Parceria Hidrodinâmica” envolve a autarquia de Benavente, o Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB) e os agrupamentos escolares locais, contando ainda com a colaboração das Águas do Ribatejo. A iniciativa visa sensibilizar a população para a importância da gestão sustentável da água e para a necessidade de reduzir a pegada hídrica, promovendo a conservação dos recursos hídricos.

No âmbito desta parceria, ao longo do ano lectivo, os kits didácticos itinerantes Pezinho de Chuva I e II serão geridos pela Ludoteca do CRIB, em articulação com as bibliotecas escolares, circulando entre as diferentes escolas do município. Estes kits, compostos por livros, jogos e instrumentos musicais relacionados com o tema da água, serão utilizados nas actividades curriculares, estimulando o envolvimento dos alunos e reforçando a cooperação entre as instituições.

A primeira actividade do programa está agendada para terça-feira, 1 de Outubro, entre as 11h00 e as 12h30, no Parque Ribeirinho de Samora Correia, ou na EB1 das Acácias, caso as condições meteorológicas sejam adversas. Nesta sessão, alunos do 4.º ano da Escola Básica das Acácias irão receber o kit Pezinho de Chuva I (versão Mar), numa actividade dinamizada pelos utentes do CRIB, que incluirá a exploração dos materiais didácticos incluídos no kit.

No próximo dia 9 de Outubro está prevista a entrega do kit Pezinho de Chuva II (versão Arco-Íris) aos alunos da Escola Básica dos Foros da Charneca, numa actividade semelhante.

A efeméride, instituída em Portugal em 1983, tem como objectivo “promover uma maior ligação da comunidade técnica nacional, na área dos recursos hídricos, às autarquias locais, associações económicas e profissionais e à população em geral”. A escolha do dia 1 de Outubro para esta celebração está relacionada com o início do ano hidrológico, período em que se espera o aumento das reservas hídricas, tanto superficiais como subterrâneas, após atingirem o seu nível mínimo.