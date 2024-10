Nova residência para estudantes em Rio Maior custou 2,1 milhões e tem capacidade para 62 camas

A Câmara Municipal de Rio Maior inaugurou uma nova residência para estudantes, com capacidade para 62 camas, num investimento superior a dois milhões de euros. A nova residência, inaugurada no sábado, 28 de Setembro, visa “colmatar a necessidade de alojamento a preços mais acessíveis”. Além do apoio aos jovens que escolheram Rio Maior para estudar, a residência, localizada no centro histórico da cidade, irá também revitalizar esta zona, afirma a autarquia em comunicado.

Denominada “Domus Alumni”, numa referência histórica ao passado romano de Rio Maior, a nova residência, há muito desejada, “não só representa uma mais-valia para o apoio aos jovens que escolheram Rio Maior para estudar, como para a revitalização do centro histórico da cidade”, afirmou o presidente do município, Filipe Santana Dias (PSD), citado na nota de imprensa. Com capacidade para 62 camas, a residência destina-se a alunos bolseiros, alunos beneficiários do Programa Erasmus + e docentes do Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém), que terão ao seu dispor 31 quartos duplos, áreas sociais e administrativas, bem como áreas técnicas e de equipamentos.

O valor total do projecto foi de 2.153.668 euros, dos quais 2.024.610 de euros resultaram do financiamento do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior do Erasmus + através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). No âmbito de um protocolo com a Câmara de Rio Maior, a gestão da residência ficará a cargo do IPSantarém, entidade que será também responsável pela selecção dos alunos e pelo pessoal de apoio às instalações. A residência vem juntar-se a uma outra, inaugurada em Junho na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, polo do IPSantarém. Com capacidade para 122 camas, divididas por quartos duplos e individuais, este equipamento está instalado no campus da escola e equipado com cozinha, lavandaria e sala de estudo.