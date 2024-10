Polémico skate parque em Santarém vai ser desmantelado

O presidente da Câmara de Santarém mandou retirar os equipamentos do skate parque que custou 75 mil euros e praticamente nunca funcionou, tendo sido encerrado poucos dias depois da inauguração por alegadas razões de segurança. Ministério Público investiga se houve irregularidades no processo.

O polémico skate parque implantado pela Câmara de Santarém em Agosto de 2023 no Campo Infante da Câmara vai ser desmantelado nas próximas semanas, depois de meses e meses sem uso, já que foi encerrado por razões de segurança poucos dias após a sua inauguração. A revelação foi feita pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), durante a sessão da assembleia municipal realizada na segunda-feira, 30 de Setembro. O autarca disse que solicitou aos serviços “que sejam retirados de lá todos os equipamentos, para que aquele espaço desapareça”.

Na assembleia municipal, e também na reunião de câmara que se realizou horas antes, João Leite disse que o processo que levou à adjudicação e construção do skate parque encontra-se no Ministério Público, num processo em que o município se constituiu assistente. Na reunião de câmara, o vereador do Chega, Pedro Frazão, questionou o que tem sido feito pelo município para tentar ser ressarcido do investimento feito (cerca de 75 mil euros) em materiais que, supostamente, não corresponderiam ao que foi pedido. A vereadora Beatriz Martins (PSD) explicou que esse ressarcimento pode acontecer através de processo cível, que decorre paralelamente ao processo penal.

Recorde-se que as conclusões do inquérito interno mandado instaurar pelo anterior presidente da câmara, Ricardo Gonçalves (PSD), recomendaram a instauração de processos disciplinares aos funcionários do município envolvidos no processo de contratação; o envio do caso para o Ministério Público, para averiguação da prática de eventuais irregularidades; e avaliar de que forma poderá o município ser ressarcido pelo dinheiro gasto naquela obra.