Salvaterra reforça compromisso com a saúde mental dos jovens

O município de Salvaterra de Magos viu aprovada a candidatura ao Programa Cuida-te+ do IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude e vai desenvolver um conjunto de actividades inovadoras que visam promover a saúde mental e o bem-estar dos jovens A primeira actividade, intitulada "Educação para a saúde pela música", será realizada terça-feira, 15 de Outubro, às 14h30, no Mercado de Cultura de Marinhais.

Destinada a alunos do nono ano, pretende-se, através da música, sensibilizar e promover o bem-estar mental de forma interativa e envolvente. A segunda actividade confirmada será "Educação pelo teatro", com o tema #desordem – saúde mental, a realizar dia 21 de Novembro, às 09h10, no auditório da escola “O Século”, em Salvaterra de Magos. Esta sessão é direccionada a alunos do ensino secundário e, através do teatro, serão abordadas questões importantes relacionadas com a saúde mental, de forma criativa e impactante, descreve o município. Também no âmbito do Programa Cuida-te+, está prevista uma sessão de sensibilização para a saúde mental orientada por profissionais de saúde e dirigida a alunos do ensino secundário, em data a confirmar.