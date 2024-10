Universidade da Terceira Idade de Santarém ganha casa nova

A Universidade da Terceira Idade de Santarém (UTIS) vai mudar-se para um edifício da antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC) disponibilizado pelo município. A cedência das instalações foi aprovada em reunião do executivo municipal e a UTIS vai mudar-se após as necessárias obras de requalificação e adaptação, como referiu o presidente da câmara, João Teixeira Leite.

A UTIS funciona há alguns anos no antigo presídio militar de Santarém, agora designado Casa de Portugal e de Camões, em instalações cedidas pela Câmara de Santarém. Na informação técnica para avaliação do executivo afirma-se que não é viável a permanência da UTIS naquele imóvel, dado que se trata de propriedade da Estamo (empresa de capital exclusivamente público), “para o qual existem manifestações de interesse de investimento para outros fins, têm sido realizadas diligências a fim de se identificarem alternativas”.

João Teixeira Leite referiu que o executivo decidiu dar corpo a uma necessidade de intervenção no edifício da antiga enfermaria da EPC e o que se pretende agora é passar da fase de estudo prévio para o projecto de execução, de forma a que, em breve, se possa lançar o concurso público para a respectiva empreitada. O vereador da Cultura, Nuno Domingos, sublinhou que a UTIS é um projecto de intervenção social, pleno e permanente, onde professores e alunos se alternam nessa função. “E isso é o mais bonito porque personifica a ideia de que cada um tem sempre alguma coisa para ensinar e muito para aprender”, afirmou.

Na mesma reunião do executivo foi aprovada a atribuição de um apoio financeiro extraordinário à UTIS no valor de 12.270€ para cobrir o défice acumulado com os resultados negativos dos anos lectivis 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023.