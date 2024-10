Vila Franca de Xira recebe distinção de excelência em projectos turísticos

A Câmara de Vila Franca de Xira foi reconhecida com dois Prémios de Excelência Autárquica, atribuídos no II Congresso da Cidade Social, realizado a 25 de Setembro no Europarque em Santa Maria da Feira. Os projectos distinguidos foram o Encostas de Xira Sunset, na categoria de Turismo, e o Barco Varino Liberdade – Preservação da Memória e Valorização de um Rio, na categoria de Cultura. Estes prémios visam celebrar as boas práticas e iniciativas das autarquias portuguesas nas áreas de desporto, acção social, educação, juventude, cultura e turismo. A distinção coincidiu com a celebração do Dia Mundial do Turismo, a 27 de Setembro, reforçando o compromisso de Vila Franca de Xira com o sector. O município tem apostado fortemente na promoção turística, com uma oferta variada que atrai, em grande parte, turistas nacionais mas também visitantes internacionais, particularmente de França, Alemanha e Espanha. O concelho de VFX oferece hoje uma diversidade de opções de alojamento, com 59 estabelecimentos de alojamento local, um hotel com 206 camas e um parque de campismo, num total de 487 camas disponíveis para os visitantes.