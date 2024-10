Associações celebram protocolo para promover judo praticado por pessoas com deficiência

A Associação de Judo do Distrito de Santarém (AJDS) e a Associação Nacional de Desporto para o Desenvolvimento Intelectual (ANDDI) vão assinar um protocolo no dia 16 de Outubro, pelas 11h00, no Centro de Formação Técnico Competitiva do Judo Mestre Kiyoshi Kobayashi (Torres Novas). O protocolo surge como fruto do trabalho desenvolvido pela AJDS na área do Judo Adaptado e visa o desenvolvimento e projecção do judo praticado por pessoas com deficiência no distrito de Santarém.

Resultado da colaboração conjunta da AJDS com instituições de solidariedade social, tem sido possível proporcionar a prática desportiva do judo a uma população ávida e carente de oportunidades dessa natureza, refere a associação do distrito de Santarém, acrescentando que o projecto Super Judo tem permitido proporcionar a prática da modalidade em diversas instituições, tendo já ultrapassado os 80 atletas de populações especiais. No dia da celebração do protocolo, abre-se a época 2024/2025 do Super Judo, com a realização do primeiro treino da época.