Câmara da Chamusca segue exemplo de Alpiarça e quer comprar parte do edifício da CGD com os mesmos argumentos

A Câmara Municipal da Chamusca quer comprar uma parte do edifício da Caixa Geral de Depósitos (CGD) local, situado na Rua Direita de São Pedro, para instalar uma Loja do Cidadão. O assunto tem sido discutido nas últimas sessões camarárias, devido ao facto de a Conservatória da Chamusca estar frequentemente fechada e ser necessário encontrar uma solução para que a população tenha acesso a serviços essenciais. Na última sessão, o presidente da câmara, Paulo Queimado (PS), exaltou-se por causa de um comunicado da CDU, que tem uma vereadora no executivo municipal, Gisela Matias, falando numa “negociata” que vai colocar sérios constrangimentos à população do concelho.

O comunicado da CDU refere que “a negociata que está a ser criada entre o PS e a CGD e perspectiva de redução de serviço e atendimento presencial, com a introdução de novas tecnologias sem atendimento presencial e a redução de capacidade, representam um problema grave, especialmente para a população envelhecida do concelho, que depende fortemente do atendimento personalizado e humano”. Para o partido, que durante várias décadas assumiu o poder local, “a situação não é um acto consumado, mas pode estar em curso, seguindo o exemplo do que já ocorreu em outros concelhos do distrito, particularmente em Alpiarça”. O comunicado diz ainda que a CGD, enquanto banco público, “tem a responsabilidade de garantir o acesso equitativo aos serviços bancários a toda a população, independentemente da sua localização ou condição socioeconómica. É inadmissível que, após ter registado mais de 1 mil milhões de euros de lucro, a CGD esteja a proceder a cortes nos serviços que afectam directamente os cidadãos mais vulneráveis”.

O documento critica ainda o Partido Socialista da Chamusca que, segundo a CDU, “continua a implementar políticas que, em vez de melhorar a qualidade de vida no concelho da Chamusca, criam dificuldades acrescidas para a sua população”.

Conservatória sem pessoas para trabalhar

Depois de O MIRANTE ter noticiado que há uma grave falta de recursos humanos na Conservatória do Registo Civil, Predial e Comercial da Chamusca, o assunto voltou a ser discutido na última reunião de câmara, uma vez que não houve desenvolvimentos. O serviço continua a estar constantemente encerrado e a população tem que ir a concelhos vizinhos para resolver os seus problemas. Recorde-se que Paulo Queimado referiu recentemente que tem sido difícil arranjar pessoas para garantir o atendimento. “Tem havido muitas dificuldades para ter pessoas para assegurar os serviços. Tem vindo gente de Alpiarça e Golegã para fazer serviços”, disse.