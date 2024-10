Carros mal estacionados continuam a ser uma praga em VFX

Por muitas acções de sensibilização que se façam, o estacionamento abusivo na cidade de Vila Franca de Xira continua a ser um problema e quem sofre diariamente com isso são os peões e as pessoas com mobilidade reduzida que andam nos passeios. Há novos silos de estacionamento que vão ser feitos no futuro próximo, como o que está previsto nascer no antigo parque do Flamingo junto ao velho hospital da cidade, mas há dúvidas sobre se serão suficientes para acabar com a situação.

“O problema mantêm-se apesar das acções de sensibilização. Muitas vezes os lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida estão ocupados por outros condutores. Não há uma acção muito directa da PSP. Quando os chamamos eles limitam-se a autuar porque não têm reboque para tirar os carros e isso não resolve o nosso problema”, lamenta a O MIRANTE Vítor Martins, vice-presidente da Mithós. O dirigente é de Alhandra e ficou preso a uma cadeira de rodas depois de, em 2011, ter caído do telhado da sua casa. “Sentimos que o problema do estacionamento abusivo se agravou depois da pandemia. Cada um olha para si e não pensa no outro”, lamenta.

Na manhã de sexta-feira, 20 de Setembro, a Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira assinalou a Semana Europeia da Mobilidade com uma iniciativa realizada em parceria com a associação Mithós - Histórias Exemplares e a esquadra da Polícia de Segurança Pública, com os agentes a acompanharem duas turmas do 4º ano da Escola Básica Álvaro Guerra. As crianças andaram pelas ruas com os agentes a passar coimas de sensibilização aos condutores que estavam mal estacionados.

Técnicos têm de sair dos gabinetes

O presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, Ricardo Carvalho, também lamenta a O MIRANTE que o problema seja difícil de erradicar, apesar dos esforços da junta e do município. Para o autarca, só se conseguirá construir uma cidade com melhor mobilidade para todos se os técnicos de planeamento urbano saírem dos gabinetes e observarem as dinâmicas da cidade para daí perceberem o que é necessário e como se poderão resolver alguns dos problemas.

“O problema do estacionamento abusivo não está resolvido. Vemos todos os dias carros mal estacionados e às vezes com os parques de estacionamento com espaço, como acontece na Quinta da Mina. A cidade está cheia de pilaretes para impedir o estacionamento mas também impedem uma melhor mobilidade a quem neles circula”, lamenta o autarca.

Para Ricardo Carvalho, as crianças terão de ser os agentes da mudança no futuro, crescendo com outra sensibilidade que os adultos de hoje não têm. As artérias onde as autoridades e a junta mais identificam problemas no estacionamento abusivo são a Rua Serpa Pinto, o largo do Mercado Municipal, a Rua Vasco Moniz, Rua José Falcão, Praceta Jornal Vida Ribatejana e a zona junto ao centro de saúde.

“VFX não é uma cidade criada de raiz, quando isso acontece há um planeamento prévio da cidade. Somos uma cidade muito antiga e na altura não se pensava nos carros de hoje”, defende o autarca, garantindo que diariamente a junta tenta estudar formas de colmatar o problema.