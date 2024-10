Congresso Nacional de Rega Magos agendado para Santarém

Primeiro Congresso Nacional de Rega Magos, da Magos SA, realiza-se no Santarém Hotel com conhecidas empresas da agricultura de regadio de âmbito nacional e internacional.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Magos SA, empresa líder em sistemas de rega para a agricultura, organiza o primeiro Congresso Nacional de Rega Magos na sexta-feira, 18 de Outubro, no Santarém Hotel. Participam destacadas personalidades da agricultura de regadio, nacionais e internacionais, que vão apresentar as tecnologias e debater as tendências actuais em irrigação de precisão.

O programa inclui duas mesas-redondas sobre regadio como factor de competitividade na fileira hortofrutícola e em culturas-chave da agricultura nacional. As tendências futuras em bombagem e filtragem, gestão e armazenamento de água para a agricultura serão reveladas pelas empresas fabricantes líderes mundiais e serão ainda reveladas diversas tecnologias digitais aplicadas à agricultura de regadio. O congresso encerra com um debate sobre a Estratégia Nacional de Gestão Sustentável da Água. O primeiro Congresso Nacional de Rega Magos visa partilhar conhecimento que contribua para o uso eficiente da água como factor-chave na sustentabilidade da agricultura de regadio em Portugal. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias e limitadas, através de formulário online.