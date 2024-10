Corte de água em várias zonas da freguesia de Samora Correia

Interrupção no abastecimento deve-se a trabalhos no subsistema da Vargem Fresca.

A empresa Águas do Ribatejo vai suspender, temporariamente, o abastecimento de água em algumas zonas da freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

O corte está previsto para o dia 3 de Outubro, quinta-feira, entre as 9 e as 13 horas.

A interrupção deve-se a intervenções no Subsistema de Abastecimento de Água da Vargem Fresca, afectando a Herdade da Vargem Fresca; Estrada Nacional 119 (entre a rotunda do corticeiro e Ribagolfe); Life Plan Resorts (LPR) e zonas adjacentes.