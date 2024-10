Creche municipal do Cartaxo vai ocupar instalações do centro de saúde

Com a construção do futuro Centro de Saúde do Cartaxo localizada em terrenos municipais, na Rua do Alto Pedrão, onde funciona o parque de camiões do Cartaxo e perto da esquadra da PSP, o município pretende implementar uma nova creche pública no edifício da actual unidade de saúde. O tema foi discutido em assembleia municipal, no dia 26 de Setembro, depois do deputado do Chega, Miguel Ribeiro, questionar o executivo sobre o que vai acontecer ao espaço da unidade local de saúde. O presidente da câmara, João Heitor (PSD), revelou que o município tenciona construir uma creche pública e transferir para o edifício as salas do jardim de infância que estão, actualmente, na Escola Básica do 1º Ciclo José Tagarro. “O novo estabelecimento vai servir como creche e pré-escolar, também por uma questão de sustentabilidade financeira”, explicou.

João Heitor esclareceu que a comunidade educativa da escola José Tagarro vai beneficiar da deslocação das salas para o novo edifício, porque vai ter mais espaço para alojar os alunos. O presidente do executivo informou ainda que pretende intervir em obras no estabelecimento escolar para uma sala polivalente dedicada a actividades físicas.

Recorde-se que a Câmara Municipal do Cartaxo assinou o contrato de financiamento para a construção do novo centro de saúde na cidade, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). De acordo com o município está prevista a deslocalização do parque de pesados para fora da malha urbana mas o sítio ao certo ainda não está fechado.