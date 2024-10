Descentralização da educação custa a Vila Franca de Xira sete milhões

Presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, assinalou arranque do ano lectivo com visita à Escola Básica da Quinta de São Sebastião na Castanheira do Ribatejo

Este ano lectivo o município de Vila Franca de Xira vai investir 7,5 milhões de euros destinados a financiar a actividade lectiva, escola a tempo inteiro, actividades de enriquecimento curricular (AEC), apoio a projectos educativos e actividades de pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico. Para tal, foram assinados 69 protocolos em nove áreas de intervenção, envolvendo os nove agrupamentos escolares do concelho e uma escola secundária não agrupada, além de 11 associações de pais e 17 entidades de âmbito associativo, desportivo e solidário.

Além dos protocolos visando o funcionamento das actividades lectivas, o município aproveitou a pausa lectiva do Verão para realizar intervenções em 20 dos 50 estabelecimentos de ensino do concelho, num investimento adicional de 1,5 milhões de euros. As obras incluíram melhorias como a impermeabilização de coberturas, substituição de janelas, remodelações de refeitórios e instalação de telheiros, visando aumentar a qualidade e conforto das instalações escolares. Para assinalar simbolicamente o arranque do ano lectivo, o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, visitou a Escola Básica da Quinta de São Sebastião, na União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras.

Este ano, recorde-se, terão também início as obras de requalificação e ampliação da Escola Básica e Secundária de Vialonga, num investimento global de 20 milhões de euros e uma duração prevista de 18 meses, colocando fim a uma escola que há muito era uma dor de cabeça para a comunidade educativa. Os trabalhos vão abranger a renovação geral dos edifícios, criação de novos espaços para aulas, ampliação da biblioteca e refeitório, construção de um novo auditório e melhoria das infraestruturas desportivas. O município assegurará dois milhões de euros do valor total da obra, depois de também ter pago a elaboração do projecto.