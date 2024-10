Funeral de João Papagaio é esta quinta-feira em Almeirim

O funeral do pintor da construção civil João Silva, figura conhecida em Almeirim, com a alcunha "Papagaio", é esta quinta-feira, 3 de Outubro, às 11h30, no cemitério de Almeirim, com cerimónia religiosa na capela do cemitério. João Papagaio faleceu na sexta-feira, 27 de Setembro, no Hospital de Santarém onde tinha entrado nas urgências, depois de se ter sentido mal. João Silva tinha uma pequena empresa de pintura há dezenas de anos. João tinha 55 anos e faleceu devido a doença cardíaca.