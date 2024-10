Munícipe critica acumulação de lixo em Tomar

A Assembleia Municipal de Tomar, que se realizou no dia 27 de Setembro, contou com a intervenção do munícipe Victor Cardoso, que demonstrou o seu desagrado e preocupação com a acumulação de lixo no concelho de Tomar. O cidadão referiu que no local onde reside, no Carrascal, há uma acumulação de resíduos provenientes de obras que são deixados numa mata existente na localidade. Victor Cardoso diz estar preocupado com o risco de incêndio: “não há condições numa situação de emergência de podermos responder ali a qualquer situação”, lamentou. O munícipe referiu ainda que um pouco por toda a cidade há acumulação de resíduos junto aos contentores do lixo, que não são recolhidos pelas empresas responsáveis. “A cidade de Tomar tem muitos turistas e é muito feio entrarmos na cidade e visualizarmos o lixo”, disse.

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), explicou que a mata no Carrascal é privada e que, por isso, não há outra forma de poder intervir a não ser falar com os proprietários e tentar sensibilizar. Quanto ao lixo, o autarca reconhece que é um problema que a cidade tem, mas garante que o município está a tentar sensibilizar a população através de campanhas de comunicação. “Apesar de continuarmos a apelar ao civismo, estamos a procurar outras soluções, vamos estabelecer um protocolo com uma empresa do concelho que se dedica à reciclagem; a ideia é que essa empresa também faça recolha dos resíduos que aparecem fora dos contentores”, revelou.