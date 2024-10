Polícia alerta para constrangimentos de trânsito em Vila Franca de Xira

Entre os dias 4 e 13 de Outubro a cidade de Vila Franca de Xira acolherá a tradicional Feira de Outubro. Um evento anual que contará com diversas iniciativas, incluindo a Feira Anual no parque urbano do Cevadeiro e o 43.º Salão de Artesanato, no interior do pavilhão. Também a circulação na cidade sofrerá constrangimentos com as Esperas de Toiros e as actividades na Praça Palha Blanco.

De modo a garantir a segurança e o sucesso das Esperas de Toiros, agendadas entre os dias 5 e 9 de Outubro, a PSP informa que foi necessário interditar a circulação rodoviária no sentido Norte da cidade, afectando várias ruas (Largo 5 de Outubro, Rua 1.º de Dezembro, Rua Serpa Pinto, Rua do Curado e Rua Joaquim Pedro Monteiro) a partir das 13h00 do dia 3 (quinta-feira) até às 19h00 do dia 9 (quarta-feira).

Para minimizar os impactos no trânsito, a PSP implementará a circulação em ambos os sentidos nas vias que compõem o sentido Sul (Rua Alves Redol e Rua Luís de Camões), com proibição de estacionamento nestas mesmas ruas a partir das 00h00 do dia 3 de Outubro. Viaturas estacionadas irregularmente serão removidas, avisa a polícia.

A PSP sugere o uso de vias alternativas para evitar os transtornos ou a autoestrada A1. Devido ao grande fluxo de pessoas esperado na Feira de Outubro, que é um evento de grande cariz popular, a PSP apela à colaboração dos cidadãos para garantir a segurança e recomenda evitar as áreas afectadas pelos cortes de trânsito, utilizar os parques de estacionamento fora da cidade e respeitar as ordens policiais.

A segurança nas Esperas de Toiros é também uma preocupação. A PSP reforça a necessidade de não obstruir a linha férrea e aconselha prudência no consumo de álcool, apelando para que ninguém conduza sob o efeito de bebidas alcoólicas. Em caso de necessidade os cidadãos podem contactar a PSP através do 112 ou do número local 217 654 242.