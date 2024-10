Tomar recebe evento Tejo a Copo

Tejo a Copo vai decorrer em Tomar no dia 12 de Outubro. O evento, organizado pela Câmara de Tomar e a CVR, vai contar com a presença de 24 produtores do Tejo.

O Tejo a Copo, evento que se realiza há já alguns anos em Santarém, vai decorrer em Tomar no dia 12 de Outubro. A novidade foi dada pela vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, Filipa Fernandes, na sessão camarária de 30 de Setembro. O evento vai ter lugar no salão do Hotel Villa Galé e vai contar com a presença de 24 produtores do Tejo, sendo que oito serão produtores do concelho de Tomar.

Para Filipa Fernandes, este é um evento de “grande importância na valorização dos produtos endógenos do concelho, nomeadamente dos produtores de vinho”, disse. O Tejo a Copo é uma iniciativa da CVR, que é a entidade que certifica os vinhos. A entrada no evento é gratuita, sendo que para degustar os vinhos em exposição é obrigatória a compra de um copo no valor de 5 euros. O Tejo a Copo vai decorrer entre as 15h00 e as 20h00.