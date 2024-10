ULS da Lezíria recebe 12 novos médicos

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS da Lezíria) deu as boas-vindas a 12 novos médicos. Os novos especialistas vão reforçar as áreas de Medicina Interna (1), Medicina Geral e Familiar (8), Psiquiatria da Infância e da Adolescência (1), Pediatria (1) e Patologia Clínica (1) e juntam-se a um conjunto de mais 14 médicos de outras especialidades que integraram a unidade em 2024.

Tatiana Silvestre, presidente do conselho de administração da ULS Lezíria, começou por dar as boas-vindas aos novos profissionais e sublinhou a importância da integração e colaboração no trabalho diário. “Desejo-vos as boas-vindas, que sejam felizes nesta instituição, que trabalhem em conjunto, sempre com a visão na integração dos cuidados e na colaboração entre pares”, referiu.

João Soares Ferreira, director clínico para os Cuidados de Saúde Primários, partilhou os resultados que espelham a evolução positiva da actividade, realçando que a ULS da Lezíria já atingiu uma cobertura de utentes com médico de família de 82,8%, o que significa um aumento. “É uma realidade nova para nós. Esperamos fechar o ano a rondar os 87%”, avançou, tendo ainda acrescentado que, “com o próximo concurso, o nosso mapa de medicina geral e familiar fica quase plenamente preenchido, o que consideramos que vai dar também espaço para um crescimento diferente e para mais projetos de integração e de articulação”.

Hugo de Sousa, vogal executivo com pelouro dos recursos humanos, deu especial destaque à integração dos profissionais de Medicina Geral e Familiar, e realçou que todos iniciaram funções em USF modelo B.