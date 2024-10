USF Planalto em Santarém certificada pela qualidade na prestação de cuidados

A Unidade de Saúde Familiar Planalto (USF), integrada na Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), recebeu uma certificação de nível “Bom”, atribuída pelo Comité de Certificação do Departamento da Qualidade na Saúde da Direcção-Geral da Saúde (DGS). O conselho de administração da ULS Lezíria sublinha que “este reconhecimento reflecte o compromisso contínuo da USF Planalto em assegurar padrões elevados de qualidade e eficiência na prestação de cuidados de saúde”.

Criada há 14 anos, a USF Planalto tem uma equipa de 17 elementos efectivos e conta actualmente com cerca de 10.800 utentes inscritos, tendo como área de influência a União de Freguesias de Santarém. Assume como missão a promoção do bem-estar da população prestando o atendimento à sua população inscrita, garantindo-lhe o seu acesso a cuidados de saúde personalizados, eficientes e de qualidade, contribuindo para a satisfação dos seus utentes e profissionais, refere a instituição em comunicado.

A USF Planalto é a segunda unidade de cuidados de saúde primários da ULS Lezíria a receber certificação do Comité de Certificação do Departamento da Qualidade na Saúde da DGS em 2024. A primeira foi a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) do Cartaxo.